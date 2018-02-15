Налоговые службы РК и Азербайджана расширят сотрудничество

Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за последние 10 лет составил 3,2 млрд долларов США.

На пленарном заседании Сената Парламента депутаты приняли закон «О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и дополнений в конвенцию между правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года», передает Zakon.kz.

«Предложенный вам для ратификации протокол позволит, во-первых, развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией, во-вторых, применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблении положениями конвенции», - сказал министр финансов РК Бахыт Султанов, представляя документ сенаторам.

По его словам, также протоколом внесены изменения в термины «Казахстан» в соответствии с редакцией, рекомендованной МИД РК и «Азербайджан»; актуализированы наименования налогов, на которые распространяется конвенция - устаревшие названия налогов заменены на современные в соответствии с действующими налоговыми законодательствами обоих государств; уточнены положения статьи, регулирующей определение резидентства в договаривающихся государствах и другие.

«Хочу отметить также важную роль данного протокола как законодательной базы в вопросах налогообложения между двумя государствами», - указал он.

Кроме того, глава ведомства остановился на статистических данных о взаимной торговле с Азербайджаном.

«Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за последние 10 лет составил 3,2 млрд долларов США. Основной статьями казахстанского экспорта является пшеница, нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород и прокат из железа. В структуре импорта преобладают сахар, лесные орехи. Инвестиции из Азербайджана в Республику Казахстан за последние 10 лет составили 168,7 млн долларов США. Реализация протокола не потребуют финансовых затрат из государственного бюджета», - заключил Б. Султанов.

Ксения Давыдова, Астана

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