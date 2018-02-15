Булат Бакауов: В каждом селе должен быть свой пункт приема молока

В некоторых селах закупочная стоимость уже доходит до 90 тенге за литр.

Повысить закупочную цену на молоко, приобретаемое у жителей сел Павлодарской области, поручил аким региона Булат Бакауов. Об этом он сообщил во время отчётной встречи с членами общественного совета в Доме дружбы, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как отметил Булат Бакауов, молочно-товарные фермы будут созданы в каждом районе области.





- Практически во всех сёлах должен быть пункт приема молока, так как сдача этого продукта обеспечивает ежедневный доход для семьи, - заявил Булат Бакауов. - В прошлом году я ставил вопрос по увеличению закупочной цены на молоко от населения, которая составляла от 50 до 65 тенге. Благодаря членам общественного совета, которые также поддержали меня, закуп от населения теперь производится по цене не ниже 70 тенге за 1 литр.

По словам акима, сегодня в некоторых селах закупочная стоимость уже доходит до 90 тенге.

- Работа в этом направлении будет вестись и дальше, - сказал глава региона.

Светлана Воронова

Фото: pavlodarnews.kz