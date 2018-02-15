Внешний долг РК увеличился за последние 10 лет
Внешняя задолженность финансового сектора сократилась на 39,1 млрд долларов.
Внешний долг Казахстана за последние 10 лет увеличился на 74,6 млрд долларов США, составив 168,9 млр. долларов по состоянию на 1 октября 2017 года. Об этом сообщили в Национальном банке РК, передает Zakon.kz.
Рост внешнего долга произошел за счет увеличения межфирменной задолженности (+76,7 млрд. долл. США), связанного, в основном, с реализацией нефтегазовых проектов филиалами иностранных компаний на территории страны. Также наблюдалось увеличение внешнего долга нефинансового сектора экономики (+26,2 млрд. долл. США) и Правительства (+10,8 млрд. долл. США), в связи с выпуском еврооблигаций и привлечением кредитов и займов.
Внешние обязательства Национального банка практически не изменились, составляя в среднем 0,6% от объема внешнего долга страны.
Внешняя задолженность финансового сектора сократилась на 39,1 млрд. долл. США, в основном, за счет уменьшения задолженности банковского сектора по кредитам и займам на 37,4 млрд. долл. США. Данное сокращение произошло, в том числе, благодаря действию механизма минимальных резервных требований, пруденциальных нормативов, правилу достаточной капитализации.
Изменения в структуре внешнего долга за 10 лет
В соответствии с законодательством к компетенции Национального банка относится формирование статистики внешнего долга страны и участие в регулировании внешнего долга финансовых организаций.
Регулирование объема внешнего долга «Других секторов» экономики, включая межфирменную задолженность, возможно исключительно косвенными мерами, так как гражданским законодательством Казахстана предусмотрена свобода принятия решений, в том числе, при осуществлении резидентами предпринимательской деятельности.
Фото: caravan.kz.
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