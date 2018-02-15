Subaru показала корму таинственного концепта

Судя по названию, японцы подготовили к главной европейской выставке этой весны концептуальный универсал.

6 марта на Женевском автосалоне состоится премьера концепта Subaru VIZIV Tourer. На данный момент производитель опубликовал единственное тизерное изображение, на котором показана задняя часть автомобиля.

Никаких подробностей о новинке «Субару» не раскрыла. Судя по названию, японцы подготовили к главной европейской выставке этой весны концептуальный универсал. В 2011 году у бренда уже был концепт под названием Advanced Tourer, а в 2009-м – Hybrid Tourer.

Название VIZIV, образованное от фразы Vision for Innovation, Subaru использует для своих перспективных автомобилей с 2013 года. Последними на данный момент моделями в этой линейке концептов являются спортивный седан VIZIV Performance STI и семиместный кроссовер VIZIV-7.

Текст: Александр Орехов

Фото: Subaru

Via cartimes