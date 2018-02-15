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Назначен замакима города Атырау

15 февраля 2018, 12:30

Им стал Нурлан Таубаев.

Новый заместитель был назначен сегодня, 15 февраля, распоряжением акима города Атырау Серика Шапкенова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

Нурлан Таубаев окончил Атырауский Институт нефти и газа, по специальности горный инженер и геолог. Имеет также дипломы юриста и экономиста. Ранее занимал должность начальника департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области.


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