Депутат: Нужно обеспечить равный доступ к образованию слабослышащих и неслышащих детей

В современном мире вопрос о равном доступе к качественным образовательным услугам для всех, и c особым акцентом на детях из уязвимых групп приобретает все большее значение.

Депутат Сената Бырганым Айтимова обратилась с депутатским запросом к премьер-министру Бахытжану Сагинтаеву, сообщает Zakon.kz.

"В своем Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев в седьмой задаче «человеческий капитал – основа модернизации», в разделе «новое качество образования», отметил, необходимость ускорения создания собственной передовой системы образования, охватывающей граждан всех возрастов", - сказала Айтимова.

По ее мнению, социальная защита населения является одним из важнейших приоритетов проводимой в Казахстане социальной политики, государством проводится огромная работа по поддержке социально уязвимых слоев населения, в том числе людей с особенными потребностями. Это корреспондируется с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной Республикой Казахстан 20 февраля 2015 года. Основной целью данной Конвенции, является поощрение, защита и обеспечение полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, уважение их достоинства.

"Но жизнь показывает, что нам предстоит еще многое сделать для данной категории людей", - сказала она.

"В современном мире вопрос о равном доступе к качественным образовательным услугам для всех, и c особым акцентом на детях из уязвимых групп приобретает все большее значение. Одной из глобальных целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года, является обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. При этом, Конституцией Республики Казахстан всем гражданам гарантируется получение бесплатного среднего образования. Тем не менее, для людей с ограниченными возможностями, качественное образование очень затруднительно, а порой попросту недоступно", - сообщила депутат.

В настоящее время количество детей с особыми образовательными потребностями в стране составляет 147 396, из них с нарушением слуха 6 357 (из них 1 917 неслышашие, 4 440 слабослышашие), с нарушением зрения 7091.

Проведённые исследования показывают, что 70% глухих детей имеют слышащих родителей. Поэтому спрогнозировать в будущем появление таких детей невозможно.

Как отметила депутат, что для детей с нарушением слуха в стране действует сеть специальных организаций образования, такие как психолого-медико-педагогические консультации, реабилитационные центры, кабинеты психолого-педагогической коррекции, специальные детские сады и специальные (коррекционные) школы для детей с нарушением слуха. Однако этого далеко недостаточно для обеспечения людей с особенными потребностями. Не лучше ситуация с детьми с нарушением зрения (незрячие, слабовидящие, поздноослепшие).

Бырганым Айтимова выделила основными проблемами, с которыми сталкиваются слабослышащие дети, являются:

- нехватка учебников и литературы для обучения детей с нарушением слуха и речи;

- утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 июля 2009 года № 333 типовые специальные образовательные учебные программы по жестовой речи для специальной коррекционной школы и специальных классов для неслышащих детей практически не работают и требуют детальной проработки. И как следствие, большинство выпускников специальных (коррекционных) школ для детей с нарушением слуха элементарно не владеют жестовым языком;

- в стране отсутствуют специализированные клубы, места для коммуникаций и общения для неслышащих детей и взрослых;

- отсутствует анализ потребности на рынке специалистов по сурдопереводу и по подготовке кадров. Так, специализация «Сурдопедагогика» представлена лишь в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая, и только в рамках специальности «Дефектология»;

- несмотря на возможность получения дорогостоящих хирургических операций для детей с патологией слуха, отсутствуют реабилитационные мероприятия, что приводит к снижению эффективности таких операций, а порой к их бесполезности;

- отсутствует программа обучения и специальная обучающая литература на государственном языке, нет утвержденной азбуки Дактиля на казахском языке. Неслышащие и слабослышащие дети казахской национальности обучаются на русском языке.

В связи с вышеизложенным, для всеобщего доступа детей с нарушениями слуха (неслышащие, слабослышащие, позднооглохшие) к обновленному содержанию среднего образования, для их адаптации во взрослую жизнь, депутат считает необходимым:

- разработать и утвердить азбуку Дактиля (языка жестов) на государственном языке для слабослышащих;

- дать возможность глухим, слабослышащим детям посещать обычные детские сады, для их полноценной адаптации к жизни. В детских садах должна быть специальная программа воспитания, методика по жестовому и речевому обучению;

- проработать вопрос открытия классов для глухих и слабослышащих детей в обычных общеобразовательных школах страны, с привлечением к этой работе специально подготовленных педагогов, владеющих жестовым языком;

- разработать и утвердить специальную программу, предусматривающую максимальную доступность слабослышащих и неслышащих детей ко всем уровням образования, в том числе к техническому и профессиональному, послесреднему и высшему образованию;

- разработать учебную литературу для детей и взрослых с нарушениями слуха, в том числе на государственном языке;

- рассмотреть возможность внедрения во всех ВУЗах, готовящих педагогических работников обязательного практического предмета по обучению основам жестового языка;

- проработать и утвердить перечень профессий, на которых могли бы быть заняты слабослышащие и неслышащие. В Казахстане такой перечень отсутствует;

- разработать и утвердить стандарты специальных государственных услуг для данной категории граждан;

- рассмотреть возможность разработки и внедрения формата по обучению работников различных сфер, в том числе, оказывающих государственные услуги, элементарной базе языка жестов на основании государственного социального заказа.

"Решение проблемы социальной интеграции инвалидов с патологией слуха требует консолидации усилий всего общества, государственных и неправительственных организаций, специалистов, ученых и практиков, на республиканском и местном уровнях", - подытожила она.

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