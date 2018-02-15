Хорошун: Повышение оплаты за проезд позволит улучшить качество обслуживания в автобусах

По его словам, проблемы с наймом на работу кондукторов-грубиянов связаны с низкой оплатой труда.

Первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун предложил повысить тариф на проезд в общественном транспорте. По мнению чиновника, это позволит решить проблему качества обслуживания в автобусах, передает корреспондент BNews.kz.

"У нас до сих пор ходят старые автобусы. Какую-то часть новых автобусов выделили, но там нет Wi-Fi. Потом со стороны кондукторов неуважительное отношение к пассажирам, бывают и билеты они не дают. Хочешь позвонить и пожаловаться, но до диспетчеров не дозвониться", - пожаловался житель города Бахтияр Омаров на встрече заместителя акима Астаны с населением.

В свою очередь Сергей Хорошун отметил, что в прошлом году в Астане было закуплено 380 новых автобусов. Сейчас решается вопрос, чтобы вывести их всех на линию маршрутов.

"То, что касается грубости кондукторов, мы с этим боремся. Эта проблема комплексная. В целом это связано и с работой кондукторов, и водителей, к которым тоже есть очень много нареканий. (…) Есть два способа решить эту проблему. Это повышение тарифов, второе - это субсидирование. Планируется, что в первом полугодии мы эту проблему решим. На сегодня есть вопросы с оплатой работы кондукторов, возникают проблемы с привлечением на эту работу людей, скажем так, которые не совсем соответствуют критериям", - ответил Сергей Хорошун.

Он напомнил, что с 1 января 2018 года была введена электронная оплата за проезд в автобусах.

"Если валидаторы не работают, значит пассажир едет бесплатно. В тех автобусах, где нет постоянных валидаторов, в настоящее время кондукторам выданы переносные", - сказал замакима.

Он поручил разобраться, почему горожане не могут дозвониться до диспетчеров в соответствующие службы.

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