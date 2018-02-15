Назначен заместитель акима города Атырау
Новый заместитель был назначен сегодня, 15 февраля, распоряжением акима города Атырау Серика Шапкенова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Мой город».
Нурлан Таубаев окончил Атырауский Институт нефти и газа, по специальности горный инженер и геолог. Имеет также дипломы юриста и экономиста. Ранее занимал должность начальника департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области.
15 февраля 2018, 12:58
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал Западного Казахстана «Мой город»
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