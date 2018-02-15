 
Новости за сегодня

Назначен заместитель акима города Атырау

 

Новый заместитель был назначен сегодня, 15 февраля, распоряжением акима города Атырау Серика Шапкенова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Мой город».

Нурлан Таубаев окончил Атырауский Институт нефти и газа, по специальности горный инженер и геолог. Имеет также дипломы юриста и экономиста. Ранее занимал должность начальника департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области.

 

15 февраля 2018, 12:58
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал Западного Казахстана «Мой город»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код