Депутат предлагает приравнять учителей к представителям власти

Депутат сената парламента Динар Нукетаева предложила ряд мер, которые должны поднять престиж профессии учителя в казахстанском обществе.

Нукетаева рассказала, что несмотря на увеличение зарплаты, учителя продолжают испытывать давление со стороны чиновников сферы образования и родителей учеников.

"Огорчает, что сегодня такая святая специальность как учитель теряет свой престиж. Учитель перестает быть для ребенка другом, наставником. Сегодня родители при детях позволяют себе оскорблять учителей, грубо выражаться, тем самым занижают их авторитет и уважение", — сказала Нукетаева на пленарном заседании сената.

По словам депутата, образ учителя сегодня — это слабый человек с попранными правами.

"В России предлагается рассматривать насилие в отношении педагога, а также оскорбление его достоинства, как насилие над представителем власти. Хотелось бы чтобы данный опыт был также применен в отношении наших учителей", — продолжила сенатор.

Она также напомнила, что в госорганах Казахстана введен запрет на использование телефонов с видеокамерами и с подключением к интернету.

"Школы также являются государственными учреждениями. Необходимо внести ограничение на использование учениками, родителями, учителями во время учебного процесса в школе технических средств с интернетом и видеокамерами", — добавила Нукетаева.

По информации парламентария, доля мужчин, которые сегодня работают в учреждениях среднего образования, составляет всего 18%.

"Есть мнение, что из-за этого ученики мужского пола будут вести себя по-девчачьи. В связи с этим, предлагаю рассмотреть специальные льготные механизмы при приеме юношей на педагогические специальности в вузах", — заключила сенатор.

Источник: Sputnik Казахстан

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