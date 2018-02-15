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Выявлены случаи недобросовестного прикрепления к поликлиникам

15 февраля 2018, 13:54

Такая ситуация может вынудить руководство здравоохранения кардинально поменять формат прикрепления.

О выявлении фактов недобросовестного прикрепления к поликлиникам рассказала председатель правления НАО «Фонд обязательного медицинского страхования» Елена Бахмутова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже первый опыт работы с нашими поликлиниками в области прикрепления выявил факты злоупотребления. К нам стали поступать жалобы о случаях фальсификации прикрепления к поликлиникам. Их немного, но мы с ними разбираемся. Эти жалобы отрицательно влияют на репутацию всех поставщиков фонда, даже на добросовестных», - сказала она на брифинге в СЦК.

Такая ситуация, по ее словам, может вынудить руководство здравоохранения кардинально поменять формат прикрепления.

«Мы считаем, что для преодоления системных проблем и пресечения возможных фактов злоупотребления, может быть изменение формата прикрепления и исключение из этого процесса самих поликлиник. Это можно будет сделать, только придя в ЦОН или в онлайн режиме через портал e-gov. Сейчас соответствующие предложения разрабатываются и будут внесены в реестр госуслуг», - отметила Бахмутова.

Она также подчеркнула, что жалобы поступают от медицинских организаций, и что таких случаев пока немного. «У нас есть обращения, как правило, жалобы медицинских организаций друг на друга о том, что часть населения была прикреплена не очень добросовестным способом. Таких случаев единицы», - добавила она.

Азамат Сыздыкбаев

Фото inform.kz


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