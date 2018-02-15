Отец детей, погибших при пожаре в Самарской области, признался в поджоге дома, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.

Трагедия произошла накануне вечером в трехквартирном доме села Лозовка Кинель-Черкасского района. После тушения пожара спасатели обнаружили тела двухлетнего мальчика и четырехмесячных мальчика и девочки. В квартире жила семья с семью детьми, самому старшему из которых было 12 лет.

Двадцатипятилетний отец семейства признался, что был пьян, сам поджег вещи и убежал.

"Четверо малолетних детей смогли выйти сами. Его 30-летней жене помогли покинуть жилье соседи", — сообщили в СК.

На месте происшествия работают следователи.

Позднее СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Мужчину задержали, решается вопрос о его аресте.

© Фото: СК РФ по Самарской области