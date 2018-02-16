Денис Тен выступит 16 февраля на ОИ 2018
16 февраля, казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на ОИ-2018.
Сегодня, 16 февраля, казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на ОИ-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 16 февраля:
Фигурное катание
Мужчины, одиночное катание
Денис Тен
Начало в 07:00* - короткая программа
Горнолыжный спорт
Слалом, женщины
Мария Григорова
Начало в 07:00 - 1 попытка, 10:15 - 2 попытка, финал
Супергигант, мужчины
Игорь Закурдаев
Начало в 08:00 - финал
Лыжные гонки
15 км, свободный стиль, мужчины
Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало
Начало в 12:00 - финал
Прыжки на лыжах с трамплина
Большой трамплин, мужчины
Сергей Ткаченко
Начало в 18:30 - квалификация
*по времени Астаны
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Фото: Vesti.kz