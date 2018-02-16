Денис Тен выступит 16 февраля на ОИ 2018

16 февраля, казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на ОИ-2018.

Сегодня, 16 февраля, казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на ОИ-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 16 февраля:

Фигурное катание

Мужчины, одиночное катание

Денис Тен

Начало в 07:00* - короткая программа

Горнолыжный спорт

Слалом, женщины

Мария Григорова

Начало в 07:00 - 1 попытка, 10:15 - 2 попытка, финал

Супергигант, мужчины

Игорь Закурдаев

Начало в 08:00 - финал

Лыжные гонки

15 км, свободный стиль, мужчины

Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало

Начало в 12:00 - финал

Прыжки на лыжах с трамплина

Большой трамплин, мужчины

Сергей Ткаченко

Начало в 18:30 - квалификация

*по времени Астаны

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: Vesti.kz