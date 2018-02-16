Актриса Дженнифер Энистон разводится с мужем
В заявлении звёзд говорится, что с разводом Теру и Энистон будут разбираться в частном порядке.
Актёры Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся после двух лет брака, сообщает Life.ru.
По их словам, решение о расставании было "общим, его любовно приняли в конце прошлого года".
В заявлении звёзд говорится, что с разводом Теру и Энистон будут разбираться в частном порядке, но они против спекуляций таблоидов, поэтому собираются "прямо сообщать правду".
Ранее СМИ сообщали, что пара переживает кризисный период в отношениях. На днях Энистон отмечала 49-летие в Малибу, а её супруг в это время был в Нью-Йорке.
Энистон и Теру начали встречаться в 2011 году, а узаконили отношения спустя четыре года — в августе 2015. Детей у супругов нет. С 2000 по 2005 год актриса была замужем за Брэдом Питтом.
Фото: © REUTERS/Danny Moloshok
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