Жители Атырау заработали три миллиона тенге на взяточниках

Материально были поощрены 20 граждан за содействие в раскрытии фактов взяточничества.

20 человек в Атырау поощрили за информацию о коррупции, передает МИА «Казинформ».

«Материально были поощрены 20 граждан за содействие в раскрытии фактов взяточничества. Сделано это было согласно Правилам поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции. Общая сумма материального поощрения - около 3 млн. тенге», - сообщили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.

Напомним, согласно правилам, поощрение граждане, предоставившие разоблачительную информацию, получат после суда над нарушителем закона.

Фото: Otyrar.kz