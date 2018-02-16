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Жители Атырау заработали три миллиона тенге на взяточниках

16 февраля 2018, 07:47

Материально были поощрены 20 граждан за содействие в раскрытии фактов взяточничества.

20 человек в Атырау поощрили за информацию о коррупции, передает МИА «Казинформ».

«Материально были поощрены 20 граждан за содействие в раскрытии фактов взяточничества. Сделано это было согласно Правилам поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции. Общая сумма материального поощрения - около 3 млн. тенге», - сообщили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.

Напомним, согласно правилам, поощрение граждане, предоставившие разоблачительную информацию, получат после суда над нарушителем закона.

Фото: Otyrar.kz


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