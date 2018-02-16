Китайская полиция опубликовала видео самого глупого ограбления в истории

Полиция китайского города Шанхай опубликовала в местной социальной сети Weibo видео с камеры наблюдения. И на нем зафиксирована одна из самых нелепых попыток ограбления, когда-либо попадавшая в объектив камеры наблюдения, передает "Росбалт".

В коротком ролике видно как несостоявшиеся грабители пытаются разбить то ли дверь, то ли витрину, кидая в препятствие камнями или кирпичами. И вот, что происходит…

Один из правонарушителей, в очередной раз бросив предмет, отходит прямо на «линию огня» второго, и тот попадает ему прямо в голову. Да еще и с такой силой, что «вырубает» напарника. Тот теряет сознание, недолго один из подельников пытается привести коллегу в чувство, но вскоре уносит под руки с места преступления.

«Если бы все грабители были такими, нам бы не пришлось работать сверхурочно», — прокомментировали это видео в шанхайской полиции. Кстати, о задержании этой парочки ничего не сообщается.

© Стоп-кадр видео