Денис Тен досрочно завершил свое выступление на Олимпиаде
16 февраля 2018, 12:01
Вышедший на лед четвертым казахстанский спортсмен не вошел в число 24-х лучших, и занял 27 место.
Казахстанский фигурист Денис Тен досрочно завершил выступление на XXІІІ зимних Олимпийских играх в южно-корейском городе Пхенчхан, передает Казинформ.
Как сообщалось ранее, Денис Тен сегодня набрал 70,12 очков за выступление в короткой программе. К сожалению, вышедший на лед четвертым казахстанский спортсмен не вошел в число 24-х лучших, и занял лишь 27 место.
Теперь Д.Тен не выйдет на состязания по произвольной программе.
Кунсултан Отарбай.
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Фото: prosports.kz.
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