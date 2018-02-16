Денис Тен досрочно завершил свое выступление на Олимпиаде

Вышедший на лед четвертым казахстанский спортсмен не вошел в число 24-х лучших, и занял 27 место.

Казахстанский фигурист Денис Тен досрочно завершил выступление на XXІІІ зимних Олимпийских играх в южно-корейском городе Пхенчхан, передает Казинформ.

Как сообщалось ранее, Денис Тен сегодня набрал 70,12 очков за выступление в короткой программе. К сожалению, вышедший на лед четвертым казахстанский спортсмен не вошел в число 24-х лучших, и занял лишь 27 место.

Теперь Д.Тен не выйдет на состязания по произвольной программе.

Кунсултан Отарбай.

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Фото: prosports.kz.