Toyota Tested: как купить надежный, проверенный автомобиль с пробегом

Компания «Тойота Мотор Казахстан» объявляет о запуске новой программы для клиентов – Toyota Tested. Теперь казахстанские покупатели имеют возможность приобрести в официальном дилерском центре автомобиль Toyota с пробегом.

Что это даст клиенту?

Он разом избавляет себя от недостатков приобретения авто с пробегом. Потому что главное преимущество услуги как раз в том, что это надежная и прозрачная покупка с наименьшими затратами времени.

Проверенный и надежный

Ключевой принцип программы Toyota Tested – ответственность перед клиентом. Поэтому автомобили Toyota, реализуемые в рамках данной программы в дилерских центрах, надежны в техническом плане и имеют прозрачное текущее состояние.

Они проходят все стадии проверки и подготовки: помимо того, что автомобиль диагностируется при приеме, при необходимости также заменяются все жидкости, фильтры и другие компоненты. Кроме того, проводится чистка кузова, салона и подкапотного пространства, полировка и покраска в зависимости от состояния автомобиля. Технические специалисты также полностью проверяют автомобиль с пробегом на предмет исправности всех агрегатов и систем, в том числе влияющих на безопасность.

Таким образом, дилер гарантирует вам полную прозрачность информации о текущем состоянии авто.

Экономия времени

Клиент избавляет себя от бессонных ночей, лишних хлопот и необходимости проверить автомобиль от и до. Он получает уверенность и спокойствие. Не нужно тратить свое время и ехать на СТО, чтобы выявили возможные «болячки» или заменили отработавшие жидкости, фильтры и прочие компоненты.

Все это уже сделал дилер. Просто выберите авто в любом Тойота-центре, садитесь за руль и отправляйтесь по своим делам. Ваше время и нервные клетки сэкономлены.

Привлекательные условия покупки

Автомобили с пробегом по программе Toyota Tested – отличный вариант для тех покупателей, кто планирует приобретение надежной машины. Это возможность сэкономить на покупке и стать владельцем личного транспорта, в котором можно быть уверенным. Стоимость автомобиля с пробегом формируется дилером с учетом рыночной стоимости и состоянии автомобиля.

Кроме того, выгода в том, что автомобиль Toyota можно приобрести в кредит на выгодных условиях и воспользоваться страховкой от компании «Тойота Финанс». В первом случае – это лучшее решение для клиентов приобрести авто прямо сейчас, отсрочив оплату и воспользовавшись кредитом с пониженной процентной ставкой, во втором – защита своего транспорта, вернее своего кошелька, от неприятностей на дорогах.

Почему Toyota Tested?

Подведем итоги. Ключевые преимущества программы – это надежность и юридическая чистота автомобилей с пробегом и экономия времени и нервов. Кроме того, нужно отметить, что у автомобилей Toyota традиционно высокая остаточная стоимость, и программа Toyota Tested дает возможность с годами сохранять эту цену и не терять в деньгах при перепродаже.

Кстати, при покупке авто с пробегом можно выбрать также модели других марок, подробности по ним необходимо уточнять у дилера.

Соответственно, если клиент – владелец подержанного авто (любого бренда), у него есть возможность сдать его дилеру. В этом случае стоимость машины оценивается дилером, и согласованная сумма может пойти в зачет приобретения новой модели Toyota. Либо клиент может просто продать свое авто.

Подробнее о программе можно узнать у официальных дилеров Toyota, а также на сайте www.toyota.kz.