В ЮАР избран новый президент

В Южноафриканской республике на должность нового лидера страны избран бывший вице-президент страны Сирил Рамапоса, сообщает Лента со ссылкой на Reuters.

Решение об избрании нового президента было принято 15 февраля на специальном заседании парламента. Спустя несколько часов Рамапоса принял присягу и произнес клятву перед членами парламента и верховным судьей Могоенга Могоенга. На церемонии также присутствовали журналисты и иностранные гости.

Новый президент обещал согражданам приложить усилия в борьбе с коррупцией.

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума 15 февраля во время телевизионного обращения к нации заявил об уходе в отставку.

В последнее время оппозиция неоднократно обвиняла правящую партию и лично президента в растрате госимущества. Срок Зумы на посту главы государства должен был истечь в 2019-м. Он руководил страной последние десять лет.

Фото: Mike Hutchings / Reuters