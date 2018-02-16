Volvo назвал дату премьеры нового V60

Компания Volvo объявила о том, что премьера универсала V60 второго поколения состоится 21 февраля. Презентацию будут транслировать онлайн на «Фейсбуке».

Производитель также опубликовал ряд тизеров, частично раскрывающих дизайн нового V60, но никакой конкретной информации не раскрыл. Впрочем, мы знаем, что и визуально, и технически универсал будет похож на кроссовер XC60 второго поколения. Он разделит с SUV и модульную платформу SPA, и линейку двигателей, чей объем не превышает двух литров, и новейшие системы безопасности вроде частичного автопилота.

Оригинальный Volvo V60 вышел еще в 2010 году. Помимо прочего, эта модель интересна тем, что она одной из первых получила версию с плагин-гибридной силовой установкой, причем дизельной, а также наличием спортивного варианта V60 Polestar. Последний обновился в прошлом году вместе с соплатформенным спортседаном S60 Polestar.

Текст: Александр Орехов

Фото: Volvo

Via cartimes