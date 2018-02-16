Верховный суд РК создал в Facebook группу «Семь камней правосудия»

Цель – информировать общественность о своих приоритетных проектах.

Верховный суд создал в Facebook группу «Семь камней правосудия», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ВС РК.



Цель группы «Семь камней правосудия» – информировать общественность о приоритетных проектах Верховного суда.

В группе руководители семи проектных команд будут информировать в разных форматах (видео, фото- материалы, презентации) о своей работе.

Приглашаем всех желающих принять активное участие в улучшении работы судов. Будет обеспечена постоянная модерация группы «Семь камней правосудия» для обратной связи.

По интересующим вопросам реализации проектов просим обращаться в пресс-службу Верховного суда по тел.: +7(7172)710075, email: 707-0075@sud.kz

СДЕЛАНО НЕМАЛО – ПРОДОЛЖИМ ВМЕСТЕ!

Пресс-служба Верховного суда