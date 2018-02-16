В каких регионах Казахстана самое дешевое жилье 

В среднем однокомнатная квартира в Семее, Павлодаре, Актобе и Таразе обойдётся покупателю примерно в 6 млн тенге, трёшка — в 12 млн.

Сайт krisha.kz составил рейтинг городов (среди тех, по которым ведётся мониторинг индекса) с наименьшим индексом цен на жильё в январе 2018 г.

На пятом месте оказался Усть-Каменогорск, главный город Восточно-Казахстанской области. Согласно данным, в январе квадратный метр оценивался продавцами в среднем в 165.4 тыс. тенге, что почти в 2 раза дешевле, чем в Алматы или Астане. Соответственно, стандартная квартира площадью 40 кв. м стоит в среднем 6.6 млн тенге, а трёшка 80 кв. м соответствует малогабаритной однушке в Астане или Алматы (13.2 млн тенге).

При поиске жилья в Усть-Каменогорске пользователи чаще всего ограничивали ценовой диапазон 5-6 млн тенге.

Четвёртую строчку рейтинга цен на жильё в РК занимает другой крупный город ВКО — Семей. При средней стоимости квадратного метра, равной 160.4 тыс. тенге, бюджет на покупку однокомнатной квартиры составит порядка 6.4 млн тенге, а более просторные апартаменты (около 80 кв. м) обойдутся в 12.8 млн тенге.

Третье место досталось Павлодару. Квадратный метр жилья в этом административном центре стоит примерно столько же, как и в Семее, порядка 159.5 тыс. тенге.

На втором месте находится Актобе с индексом 155 тыс. за квадратный метр.

Самый низкий индекс цен предложений в Таразе. Единица площади здесь оценивается в 151.9 тыс. тенге.

В среднем однокомнатная квартира в Семее, Павлодаре, Актобе и Таразе обойдётся покупателю примерно в 6 млн тенге, трёшка — в 12 млн.

Фото: Arnapress.kz