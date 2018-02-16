Единственную детскую колонию в Казахстане хотят закрыть

Детская колония Казахстана, построенная 70 лет назад, изжила себя. Необходимо вместо нее создать локальные участки в трех-четырех городах, максимально географически приближенным к местожительству малолетних преступников. Для того чтобы, они не теряли связь с родными. Об этом в ходе национального совещания: "Женщины и дети в местах лишения и ограничения свободы" в Алматы заявила депутат и уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, сообщает корреспондент BNews.kz.

"У нас есть несовершеннолетние, отбывающие свое наказание в местах лишения свободы. Мы изучили лучший опыт международных организаций и государств. Сейчас стоит вопрос о возможности организации отбывания наказания этими детишками в местах приближенным к основному местожительству. Потому как многим родным приходится с других городов ехать в Алматы на свидание. Это достаточно проблематично и не влияет на перевоспитание ребенка, потому что он переживает за свою семью", - отметила депутат.

Она добавила, что в такие моменты семья вынуждена финансово затрачивать средства не только на проезд и проживание, но и свои силы. Чаще всего стороны психологически переживают друг за друга.

"Некоторые совсем не имеют возможности приезжать к своим детям. Это психологически тяжело не видеть родных. Нам нужно сделать наилучшую практику эффективного отбывания наказания и самое главное перевоспитания. Потому что после выхода на свободу несовершеннолетний вновь становится полноценным гражданином. Важно чтобы он не озлобленным и не пошел на рецидив. Мы должны сделать все, чтобы он не остался наедине со своей проблемой, поддерживал связь семьей и от него не отвернулись близкие. Главное, чтобы он осознал. Что на сегодня достаточно проблематично", - подчеркнула Загипа Балиева.

В настоящее время в детской колонии находится 46 юношей.

"Цифры меняются: становятся то меньше, то больше. Самое большое число жильцов в детской колонии было 56. Мы должны перераспределить детей. Поэтому если мы применим эту практику, то в каждой области будет около трех-пяти малолетних преступников. Тогда мы можем организовать полный процесс их перевоспитания. Они часто смогут видеться с семьей. Мы организуем по два воспитателя на каждого ребенка. Например, в спецшколе находится шесть детей с дивиантным поведением и 60 сотрудников. Мы можем сделать перераспределение", - пояснила омбудсмен.

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