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В Атырау задержаны браконьеры

16 февраля 2018, 15:05

Начаты досудебные расследования.

В Атырау продолжается борьба с браконьерством и незаконным выловом рыб осетровых пород, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РK.

Во время проведения оперативно профилактического мероприятия «Кедергі» сотрудниками УБОП ДВД Атырауской области задержана женщина, у которой изъято 25 кг рыб осетровых пород, черная икра общим весом 2 кг.

Также сотрудниками роты дорожно-патрульной полиции на трассе Атырау-Уральск в районе поселка Индер была остановлена автомашина марки «Лексус», в салоне которого обнаружено и изъято 800 кг сазана и 42 рыбы осетровых пород. По указанным фактам начаты досудебные расследования по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).


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