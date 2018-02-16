В Астане подвели итоги реализации программы «Рухани жаңғыру» за 2017 год

В Акорде под председательством руководителя Администрации Президента РК Адильбека Джаксыбекова состоялось очередное заседание Национальной комиссии по реализации программы общественного сознания при президенте РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИК РК.

Рабочая повестка заседания включила вопросы обсуждения результатов деятельности рабочих групп в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» на республиканском и региональном уровнях. В своем выступлении Адильбек Джаксыбеков подчеркнул, что на новом этапе реализации программы важно сохранить набранный темп и определить четкое видение перспективы.

С основными докладами выступили: О.Уразалин, А.Балаева, Д.Абаев, А.Мухамедиулы. В режиме видеоконференцсвязи были заслушаны доклады руководителей Алматинской и Атырауской областей.

По итогам совещания председатель Национальной комиссии акцентировал внимание на особом контроле за ходом реализации программы со стороны главы государства, а также необходимости качественной реализации всех запланированных проектов и их концептуального соответствия целям и задачам программы «Рухани жаңғыру».

Руководителям регионов были даны конкретные поручения активизировать работу по всем направлениям программы, в том числе, взять на особый контроль реализацию проектов «Сакральная география Казахстана», «Туған жер», обеспечить поддержку развития краеведения и местных творческих коллективов и др.

Основные итоги реализации программы «Рухани жаңғыру» в 2017 году.

Указом президента РК утвержден алфавит казахского языка, основанный на латинской графике. Создана Национальная комиссия при Правительстве РК по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. В рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников» создан некоммерческий фонд «Ұлттық аударма бюросы», переведены на государственный язык и оцифрованы 17 лучших мировых учебников в области социально-экономического и гуманитарного знания.

В рамках реализации проекта «100 новых лиц Казахстана» всенародное онлайн-голосование определило 102 победителя. Всего в голосовании участвовало 340 тысяч казахстанцев отдали 1 млн. 376 тысяч голосов за своих фаворитов. 1 декабря 2017 года была проведена встреча главы государства с участниками проекта.

В рамках проекта «Сакральная география Казахстана» создан Научно-экспертный совет по отбору и систематизации общенациональных и локальных сакральных мест. Разработан список объектов общенационального и регионального значения; разработана виртуальная карта сакральных объектов с 3d турами по сакральным объектам общенационального значения.

В рамках проекта «Туған жер» реализовано более 700 проектов по всей республике. За счет меценатов получено более 51 млрд тенге спонсорской помощи. Благоустроено и восстановлено 735 объектов. Всего в рамках проекта «Туған жер» введено в эксплуатацию 1438 объектов.

По проекту «Современная казахстанская культура в глобальном мире» осуществлены сбор и систематизация произведений казахстанской культуры, созданных в период независимости Казахстана.

В 2017 году в Штаб-квартире UNESCO в Париже состоялась презентация программы «Рухани жаңғыру». В рамках презентации проведены различные мероприятия, продемонстрировавшие зарубежной аудитории различные направления казахстанской культуры.

Всего организовано около 20-ти зарубежных гастролей, выставок и других культурных мероприятий с участием отечественных театров, музеев и музыкальных коллективов. Состоялись переговоры с дирекциями 27 международных и театральных фестивалей и фестивалей исполнительских искусств. Сформирован график участия казахстанских государственных театров в международных фестивалях.

В целях популяризации отечественного кинематографа проведены Дни казахстанского кино в США и Италии с показом 7 кинокартин. Реализован проект Dalatunes – интернет-ресурс, обеспечивающий доступ в цифровом формате к лучшим казахстанским музыкальным произведениям. В течение 2017 года загружено 13 тысяч музыкальных произведений, 1,2 тысячи нот и 1,7 тысячи аккордов.

Организован первый Международный литературный конкурс «Рух», нацеленный на выявление новых талантливых авторов и произведений. Активно ведется работа по оцифровке музейных фондов на республиканском и региональном уровнях. В Государственном музее искусств им. А.Кастеева оцифровано 13 700 единиц хранения. В Центральном государственном музее РК оцифровано 39 602 единиц. В Костанайской области в цифровой формат переведено 24,5% экспонатов, в Актюбинской области – 23%, в Атырауской области – 20%, в Карагандинской области – 19%, в Акмолинской области – 18%, в Мангистауской области – 14,8%.

Всего в рамках реализации специальных проектов организована работа с научно-экспертным сообществом и представителями вузов. Во всех регионах на базе ведущих вузов действуют экспертные советы с участием известных ученых, общественных деятелей. В 2017 году вузами организовано 99 научных экспедиций, по итогам работы опубликовано 264 статьи.

В 32 вузах внедрены элективные курсы по тематике программы модернизации общественного сознания. Количество студентов, изучающих указанные курсы, составило около 45 тысяч человек. По тематике программы «Рухани жаңғыру» реализовано 292 творческих и научных проекта. Студентами и магистрантами вузов подготовлено 1115 дипломных работ и магистерских диссертаций по различным аспектам духовной модернизации.

Фото: МИК РК