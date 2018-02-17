В Казахстане вырастет добыча нефти

В этом году добыча нефти в Казахстане вырастет на 90 тыс баррелей в сутки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Такие прогнозы озвучили в ОПЕК, - передает сайт LS.

Главными странами, наращивающими производство, отмечены США, Канада, Бразилия, Великобритания, Казахстан и Гана.

Вместе с тем, как отмечают в картеле снизятся запасы в таких странах, как Россия, Китай, Мексика, Норвегия и Колумбия. Что касается нашей страны, то в 2018 году уровень добычи нефти достигнет почти двух млн баррелей в день. В февральском отчете аналитики ОПЕК отметили, что после повторного закачивания газа в месторождение Кашаган производство достигнет 270 тыс баррелей в сутки. Это станет основным ростом производства в стране.

Фото: elliotwave.org