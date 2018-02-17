"Нур Отан" предложил фиксировать проверки бизнесменов на видео

В общественную приемную партии «Нур Отан» неоднократно поступали жалобы бизнесменов на незаконные проверки со стороны санитарных и пожарных служб.

Вслед за полицейскими, гаджетами обзаведутся пожарные инспекторы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Принцип тот же - уйти от бумажных протоколов, снизив тем самым уровень коррупции. В прошлом году количество проверок со стороны ДЧС снизилось на 9 %, нормативные барьеры сокращают и санэпидемиологи.

«Когда заслушивают отчеты управления, отчеты также и рабочих групп Общественного совета по проверке организации работы по предупреждению коррупционных рисков и нарушений, естественно этому вопросу уделяется основное внимание. То есть наша главная задача - принять профилактические меры по предупреждению возможных коррупционных проявлений в органах государственного управления», - сказал председатель Общественного совета по противодействию коррупции при АГФ партии «Нур Отан» Борис Джапаров.

В общественную приемную партии «Нур Отан» неоднократно поступали жалобы бизнесменов на незаконные проверки со стороны санитарных и пожарных служб. Поэтому партийцы решили взять этот вопрос на особый контроль, предложив видеофиксацию всех проверок, и создание специальной комиссии. Именно она займётся разработкой конкретных рекомендаций по искоренению причин и условий коррупции при ревизиях малого и среднего бизнеса.

Фото: Атырау газеті