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Госагентство связи Кыргызстана предъявило Администрации связи РК претензию

17 февраля 2018, 11:26

Ведомство попросило уменьшить зону распространения телевизионных и радиосигналов, как того требуют международные соглашения.

Государственное агентство связи (ГАС) КР направило в адрес Администрации связи РК претензию по поводу несанкционированного увеличения мощности передатчиков на приграничных территориях, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Госкомитета информационных технологий Кыргызстана.

ГАС попросило Казахстан наладить работу своих радиопередающих устройств, уменьшив территорию распространения телевизионных и радиосигналов.

"Согласно международным процедурам по приведению в соответствие работы радиоэлектронных средств, отклоняющихся от согласованных параметров, казахская сторона обязана устранить неполадки", — говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что в соответствии с решением Всемирной конференции по радиосвязи (Женева-06), в рамках перехода на цифровое телевещание радиочастотный диапазон был распределен на паритетной основе, в том числе между Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном. Одной из природных особенностей распространения радиосигнала является отсутствие ограничений по административным границам. Поэтому на приграничных территориях проводится координация радиочастот, чтобы передатчики работали без помех.

В Бишкеке и Чуйской области вещают 53 телеканала, которые "проникают" и на территорию Казахстана.

Фото: DVBpro.ru


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