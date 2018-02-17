Зарубежную аудиторию познакомят с казахской музыкой

Онлайн-радио запустят в Казахстане в рамках реализации программы "Рухани Жаңғыру", сообщила заведующая отделом внутренней политики Администрации Президента РК Аида Балаева в ходе очередного заседания Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания, сообщает BNews.kz.

"Разработан и находится на стадии запуска проект онлайн-радио "Дала сазы", который будет знакомить отечественную и зарубежную аудиторию с казахстанской музыкой различных жанров, предоставлять интервью с известными современными авторами и исполнителями. Для этого предусмотрен англоязычный контент", - сказала она.

По её словам, в целях популяризации образцов отечественной музыки реализован проект Dala Tunes - интернет-ресурс, обеспечивающий доступ в цифровом формате к лучшим казахстанским музыкальным произведениям. В течение 2017 года было загружено 13 тыс музыкальных произведений, более 1200 нот и 1700 аккордов.

Наряду с этим, как проинформировала Балаева, проводится работа по выявлению талантливых авторов и произведений, способных представлять отечественную литературу на высоком уровне. "В 2017 году проведен первый международный литературный конкурс "Рух". Всего было подано более 1000 заявок из восьми стран. Данное мероприятие позволило активизировать межкультурное взаимодействие в области литературы. В 2018 году также запланированы ряд гастрольных туров, оперно-балетных постановок, музейных выставок и выступлений музыкальных ансамблей в такие страны как Италия, Франция, Великобритания, Испания и другие", - сообщила она.

Кроме того, Аида Балаева заверила, что для формирования статуса культурного центра столицы ведется работа по проведению Астанинского биеннале современного искусства в июле текущего года, который будет способствовать не только обмену опытом между художниками и кураторами, но и позволит осуществить диалог и интеграцию различных культур в едином художественном пространстве.

"В настоящее время известными искусствоведами и международными экспертами проводится экспертиза произведений, которые в дальнейшем войдут в каталог изобразительного искусства Казахстана", - добавила она.

Фото: HAM RADIO News