Контрабандист бросил на границе полмиллиона долларов

В соответствии с Уголовным кодексом Узбекистана, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Пограничники Узбекистана пресекли попытку контрабанды наличной валюты на сумму более 500 тысяч долларов в Кыргызстан, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на телеканал "Узбекистан 24".

Как следует из сюжета телеканала, пограничники заметили человека с сумкой, переходившего границу в неположенном месте. На требование остановиться неизвестный бросил сумку и скрылся.

"В сумке были обнаружены обернутые скотчем пачки валюты по 5, 15 и 30 тысяч долларов. Общая сумма составила 573 280 долларов", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности нарушителя, пытавшегося переправить в соседнюю страну валюту. В соответствии с Уголовным кодексом республики, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

На узбекско-кыргызской границе регулярно задерживают валютных контрабандистов. В декабре сотрудники погранслужбы Узбекистана задержали двух жителей Наманганской области страны по подозрению в контрабанде валюты на сумму 469 тысяч долларов и 4,1 миллиона российских рублей.

Фото: abw.by