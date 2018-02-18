Гарик Харламов нецензурно обругал шоу Максима Галкина

Резидент Comedy Club Гарик Харламов высказал резкую критику в адрес программы "Звезды под гипнозом", которая недавно появилась в сетке вещания Первого канала. Об этом он написал пост в своем Instagram.

"Никогда не комментировал и не давал оценку передачам на других каналах, да и на ТНТ тоже. В силу разных соображений. Много коллег, знакомых и друзей делают контент. К разным передачам можно относится по разному. Есть откровенно удачные и откровенно не удачные, проходные и культовые. Передачи однодневки и многолетние чемпионы. На днях я увидел то, что не вписывается не в одно определение вообще. Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах?

Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны. Я просто охренел. Да, что там. Я ж не в эфире. И не под гипнозом. Я просто о...л от увиденного. Человек щелкнул пальцами и мгновенно ввел 5 человек включая Глызина в глубочайший гипноз заставляя всех показывать человека-паука, а спустя 40 минут неистового п...ца никто из них якобы ничего не помнил. Ну поооооожалуууйста ... Я все понимаю, эфир, развлекалово и т.д., но это уже просто издевательство над здравым смыслом. Что дальше? Передача "Звезды под кайфом"? "Звезды на Луне", "Звезды в плену", "Звезды какают"? Мне кажется формат "Звезды что-то" уже исчерпал себя. Надо искать новые горизонты. Хотя и так сойдет. Жду гневных комментариев от защитников под гипнозом", - написал юморист (орфография и пунктуация в основном сохранены).

Фото: www.1tv.ru