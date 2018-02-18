По итогам лыжной гонки на Олимпиаде казахстанцы заняли 8-е место

После первого круга наша сборная лидировала, но удержать преимущество не смогла.

На Олимпийских играх в Пхенчхане казахстанские лыжники финишировали в первой десятке в мужской эстафете на «четыре по десять километров», сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

«Более того, сборная лидировала после первого круга в исполнении Алексея Полторанина, но, к сожалению, Евгений Величко, Виталий Пухкало и Денис Волотка не смогли удержать это преимущество.», - говорится в сообщении НОК.

Таким образом, наши ребята по итогам гонки заняли высокое 8-е место.

«Как я и говорил, моя форма растёт. До 50 км ещё шесть дней, надеюсь, все будет хорошо. Сегодня не было свежего снега и ветра, что упростило условие, легче было проехать. Я реально оцениваю возможности наших ребят, поэтому я старался принести им больше времени», - прокомментировал гонку Алексей Полторанин.

«Конечно, хотелось бы лучше. Все что мог сделал. На концовку меня не хватило. Извиняюсь, конечно, перед всеми болельщиками. Хотелось выступить лучше, но не получилось», - добавил Евгений Величко.

Победу же в эстафете одержала сборная Норвегии. Второй стала команда Олимпийских атлетов из России. Тройку призеров замкнула сборная Франции.

Фото: Sports.kz