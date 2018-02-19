Уральская модель намекнула на отношения с Басковым

"Приватное" фото с исполнителем на своей странице в социальной сети "Инстаграм" разместила "мисс Екатеринбург — 2014".

Певец Николай Басков провёл День всех влюблённых с фотомоделью Софией Никитчук, сообщает URA.RU. Она опубликовала соответствующее фото в "инстаграме". На своей странице Никитчук выложила снимок, где сидит с букетом цветов, в это время к ней словно для поцелуя наклоняется Николай Басков.

Отметим, что Никитчук — "мисс Екатеринбург — 2014" и "мисс Россия — 2015". Пользователи задались вопросом — а что же с Лопырёвой? Дело в том, что в 2017 году сообщалось о помолвке пары.

Ранее "невеста" певца Николая Баскова опровергла слухи о помолвке цитатой из легендарной "Кавказской пленницы". Известная модель, посол ЧМ-2018 и "мисс Россия" Виктория Лопырёва разместила в своём "инстаграме" пост, намекая, что свадьбы не будет.