Ранее популярная исполнительница разместила на своей странице снимок, где у неё была только сумочка.

Певица Мадонна шокировала поклонников голым фото. 59-летняя исполнительница опубликовала селфи в стиле ню на своей странице в "Инстаграме". Единственное, что было на ней, — шляпа. Снимок за три часа набрал более 65 тысяч лайков.

Впрочем, исполнительница уже не в первый раз удивляет своих подписчиков. Так, в январе она показала снимок, где единственной вещью, которая была в её окружении, стала сумочка.