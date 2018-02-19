Невероятно, но факт: визажист творит настоящие чудеса!
Опыт, профессионализм, творческий подход и никакого фотошопа!
Мы все привыкли к разнообразным материалам, показывающим впечатляющие преображения внешности человека в формате «до и после», и тема макияжа в этом контексте тоже достаточно популярна. Однако сейчас мы вам покажем действительно поразительные результаты работы визажиста из Санкт-Петербурга Вадима Андреева.
1. Опыт, профессионализм, творческий подход и никакого фотошопа!
2. Только волшебные руки, или кисти, или что-то еще явно волшебное.
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11. После профессиональной «обработки» способны удивлять не только красавицы, но и представители сильного пола.
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13. Дита фон Тиз, не иначе!
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17. Все модели, безусловно, от природы очень красивы, но мастер создает из них фотомоделей с обложек журналов.
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20. Вадим, браво!
Источник: bigpicture.ru
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