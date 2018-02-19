Подозреваемый в употреблении мельдония россиянин пропустил допинг-тест перед Играми
19 февраля 2018, 01:11
За это керлингист получил первый флажок.
Российский керлингист Александр Крушельницкий, ставший бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, пропустил допинг-тест в январе, сообщает Sport24.ru.
По информации издания, Российское антидопинговое агентство провело одно тестирование Крушельницкого, и результаты были отрицательны. После этого он пропустил тест в январе, за что получил первый флажок. Если атлет получает три флажка, его должны дисквалифицировать на два года.
Ранее в МОК назвали скандал с Крушельницким доказательством эффективности допинг-контроля.
Все новости по теме смотрите здесь.
Фото РИА Новости
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com