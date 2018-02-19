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В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

19 февраля 2018, 06:00

Ожидается ветер восточный местами 15-20 м/с.

В Жамбылской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Сутки 19 февраля в Костанайской области ожидается местами туман. 19-20 февраля в Жамбылской области ожидается ветер восточный местами 15-20 м/с, днем 19, сутки 20 февраля порывы 23-28 м/с»,- говорится в сообщении.

Фото: ilife-news.com


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