В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Ожидается ветер восточный местами 15-20 м/с.
В Жамбылской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«Сутки 19 февраля в Костанайской области ожидается местами туман. 19-20 февраля в Жамбылской области ожидается ветер восточный местами 15-20 м/с, днем 19, сутки 20 февраля порывы 23-28 м/с»,- говорится в сообщении.
Фото: ilife-news.com
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