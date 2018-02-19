Геннадий Головкин встретился с рэпером Ашером

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин встретился с американским рэпером Ашером. Фотографию в твиттере опубликовал промоутер боксера Том Леффлер, пишет Vesti.kz.

Встреча Ашера и Головкина случилась на красной дорожке перед мероприятием бренда Jordan в рамках Матча всех звезд НБА в Лос-Анджелесе.

Ранее Головкин встретился с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом. У боксера подписан эксклюзивный контракт с брендом Jordan. В 2017 году Головкин стал первым казахстанским спортсменом, в честь которого была выпущена линия одежды - ее распродали в очень короткие сроки.

39-летний Ашер семь раз выигрывал музыкальную премию "Грэмми". Он считается одним из самых коммерчески успешных R&B-музыкантов в истории.

Фото: соцсети