Три казахстанских спортсмена выступят в Пхенчхане 19 февраля

Начало запланировано на 17:50 по времени Астаны.

Сегодня, 19 февраля, казахстанские спортсмены выступят лишь в одном виде спорта на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В соревнованиях по конькобежному спорту трое казахстанцев Артем Крикунов, Роман Креч и Станислав Палкин выступят в беге на 500 метров.

Начало запланировано на 17:50 по времени Астаны.

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Фото: © AP Photo / Lee Jin-man