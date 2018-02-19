Три казахстанских спортсмена выступят в Пхенчхане 19 февраля
19 февраля 2018, 07:55
Начало запланировано на 17:50 по времени Астаны.
Сегодня, 19 февраля, казахстанские спортсмены выступят лишь в одном виде спорта на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В соревнованиях по конькобежному спорту трое казахстанцев Артем Крикунов, Роман Креч и Станислав Палкин выступят в беге на 500 метров.
Начало запланировано на 17:50 по времени Астаны.
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Фото: © AP Photo / Lee Jin-man
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