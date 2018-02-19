В 207 км от Алматы произошло землетрясение

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

В 7 час 01 мин 45 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 207 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций «СОМЭ КН МОН РК».

«Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 44.20° с.ш. 79.08° в.д. Глубина 5 км», - отмечается в сообщении.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: aa.com.tr