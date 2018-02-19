ФК "Астана" забил четыре мяча "Реалу"

"Астана" провела товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Португалии, информирует Vesti.kz.

Соперником подопечных Станимира Стоилова стал клуб с громким названием "Реал". Правда команда представляет не Мадрид, а лишь район Лиссабона Керуш, и тренирует команду не Зинедин Зидан, а 41-летний португалец Алехандро Сантуш, вступивший в свою должность в конце января.

Известен этот клуб тем, что его воспитанником является действующий чемпион Европы Нани, ныне выступающий за итальянский "Лацио". В составе клуба в большом количестве собраны игроки, имеющие действующие контракты с клубами сильнейшего дивизиона Португалии, но отправившиеся за игровой практикой в "Реал".

Сам матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Астаны". В составе победителей дубль оформил Ласло Кляйнхайслер, еще по разу отличились Юрий Перцух и Марин Томасов.

Напомним, что футболисты "Астаны" в Португалии готовятся к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонского "Спортинга", который состоится 22 февраля.

Первая игра команд, прошедшая 15 февраля на "Астана Арене", завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Фото пресс-службы ФК "Астана"