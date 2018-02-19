Трансгендеров впервые отправят на хадж

Пакистан в 2009 году стал одной из первых в мире стран, которые официально признали третий пол и стали выдавать национальные удостоверения личности с соответствующей пометкой.

Мальчики-трансгендеры из Пакистана в этом году впервые отправятся в Саудовскую Аравию на хадж в качестве волонтеров. Об этом сообщает NDTV, передает Lenta.ru.

По словам комиссар бойскаутского движения в провинции Синд Атифа Амина Хусейна, молодых людей будут отбирать из числа участников организации наравне с другими. Отбор включает в себя физическую подготовку и тестовое задание. Списки отобранных затем направят в Министерство по делам религии для финального подтверждения.

«Это может изменить правила игры и значительно повлиять на то, как их принимают в нашем обществе», — добавил он.

Хусейн также рассказал, что за последнее время 40 мальчиков-трансгендеров присоединились к Ассоциации бойскаутов Пакистана. По его мнению, их участие в организации поможет им интегрироваться в общество и стать более уверенными в себе.

Пакистан в 2009 году стал одной из первых в мире стран, которые официально признали третий пол и стали выдавать национальные удостоверения личности с соответствующей пометкой. По данным исследований, сейчас в государстве проживает около полумиллиона трансгендеров. Несмотря на попытки интеграции этих людей в общество, многие из них до сих пор подвергаются дискриминации.

Хадж, или паломничество в Мекку, — один из пяти столпов ислама. Хадж длится пять дней: за это время нужно успеть семь раз обойти вокруг Каабы, отстоять положенное время в долине Арафат и семь раз пробежать от холма Сафа к холму Марва и обратно, бросить семь камней в столб, символизирующий шайтана. Вся последовательность хаджа строго расписана, и, если не совершить основные ритуалы, паломничество будет считаться недействительным. Совершивший паломничество получает почетный титул «хаджи».

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости