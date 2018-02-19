Президент Казахстана высказался о терроризме, Сирии и Афганистане

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев высказал свое мнение о борьбе с терроризмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналист китайского телеканала ССTV спросила у Президента, как Китаю и Казахстану необходимо укреплять взаимодействие для более эффективной борьбы с терроризмом.

«В Китайской Народной Республике от руководства исходит предложение по борьбе трех зол - экстремизм, терроризм и сепаратизм, и мы это поддерживаем и работаем совместно. Терроризм, как вам известно, очень сильно проявился в Сирии: ИГИЛ дал почувствовать всем, что это настоящее зло, с этим надо бороться. Одна коалиция во главе с Америкой боролась, и во главе с Россией боролась там. Сейчас само вот это, как они называли, государство уничтожено, территории у них нет, но своих боевиков они переставляют в другие места, в другие регионы, в том числе в Афганистан. И это нас очень сильно беспокоит», - сказал Глава государства.

Он отметил, что страны Центральной Азии, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, вместе должны работать, чтобы бороться с этим.

«Мы этим и занимаемся сейчас. Со стороны Казахстана оказывается серьезная поддержка Афганистану, мы учим молодежь Афганистана - получит профессию за счет средств Казахстана. Мы готовы строить объекты социальные, инфраструктурные там для того, чтобы дать людям работу. 40 лет идет гражданская война, люди, кроме как воевать, ничего не знают и занимаются производством наркотиков, которые подпитывают терроризм. Поэтому как с этим бороться? Надо дать работу, а работу дать можно, если развивать производство в Афганистане», - продолжил Н. Назарбаев.

По его словам, общая задача - помогать этой стране создать свою экономику.