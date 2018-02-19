Назарбаев назвал великой инициативу создания экономического пояса Шелкового пути

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал великой инициативу Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о создании экономического пояса Шелкового пути, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В интервью китайскому телеканалу CCTV Глава государства отметил особую важность государственного визита, совершенного в Казахстан в 2013 году Си Цзиньпином. Именно тогда первый руководитель КНР, выступая в «Назарбаев Университете», впервые озвучил глобальную инициативу создания экономического пояса Шелкового пути.

«Можно сегодня говорить о том, что это была великая идея. Потому что 2012 год - мир еще с того кризиса не выходил, все страны чувствовали трудности. В этот момент эта инициатива, эта идея просто была необходима. Она была подброшена для всех государств, которые с удовольствием подхватили как идею, которая поможет выйти из остатков этого кризиса. Это стимулировало, чтобы мы приняли свою программу «Нұрлы жол», потому что путь в сторону Европы лежит через Казахстан, Россию и дальше», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Именно благодаря реализации госпрограммы «Нұрлы жол» Казахстаном были реализованы проекты по строительству железной дороги от Алашанькоу через Казахстан в Европу, сухого порта «Хоргос» и новой железнодорожной ветки, которая соединила юг страны с Европой. Казахстан завершил строительство автомобильной магистрали «Западный Китай - Западный Казахстан» протяженностью 2700 км.

«И это уже работает. Вместе с «Хоргосом» мы получили от Китайской Народной Республики возможность создать терминал на порту Ляньюньган на Тихом океане. И теперь контейнеры Юго-Восточной Азии, стран, которые хотят участвовать, идут через этот путь в Европу за 12-15 дней. Морской путь занимает в 2,5-3 раза больше, как вы знаете. И здесь прямая выгода, и количество контейнеров ежегодно увеличивается в два раза. Это дает выгоду для Казахстана получить соответственно средства, и по пути этого пояса развиваются предприятия», - рассказал Глава государства.

При этом Казахстан договорился и заключил соглашения и контракты на строительство на своей территории десятков новых предприятий, которые очень необходимы нашей стране.

«Кроме этого, эта дорога позволяет сейчас выйти на Каспийское море. От Каспийского моря мы на юг через Иран соединились с Персидским заливом - китайские товары могут спокойно через нас идти туда и на кавказский коридор. В прошлом году мы соединили Турцию, Грузию, Азербайджан, Каспийское море, Казахстан. Построили мы специальный порт Курык, через который грузы могут через Кавказ, Турцию проходить через Босфор в Европу. Вот такая огромная работа была проведена за эти годы, и мы видим, что эта была очень своевременная, очень дальновидная идея, которая работает на благо наших народов», - отметил Президент Казахстана.