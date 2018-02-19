В Астане могут повысить тариф при оплате наличными в общественном транспорте

В столичном акимате председатель правления ТОО «Астана ЛРТ» Бекмырза Игенбердинов заявил, что предложения по изменению тарифа за проезд в общественном транспорте столицы будут представлены в апреле этого года, передает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

По словам руководителя транспортной компании Бекмырзы Игенбердинова, в апреле «Астана LRT» выработает предложения, а решение о повышении проезда будет принимать маслихат.

Как именно будет изменена тарифная политика, Игенбердинов не уточнил. Но известно, что по новым правилам оплата наличными будет дороже, а пользоваться электронной системой оплаты проезда станет выгоднее.

«В нашей работе планируем в ближайшее время ввести дифференцированный тариф - так, как это было реализовано в Алматы. Чтобы человеку, который здесь проживает, было экономически выгодно покупать карту с тарифами. И это чуть ли не в два раза дешевле, чем покупателю с обычным билетом», - сказал Бекмырза Игенбердинов.

Также в компании разъяснили, что всем льготникам нужно оформить именную транспортную карту и перестать пользоваться бумажными пенсионными удостоверениями, так как в 2018 году в Астане вообще планируется отойти от предоставления пенсионных книжек в общественном транспорте. По мнению руководства компании, это позволит решить две проблемы: участившиеся случаи использования поддельных пенсионных удостоверений и ведение точного учета поездок льготников.

Напомним, что в начале 2018 года при проведении проверки в автобусе 51-го маршрута инспекторы Департамента транспортного контроля ТОО «Астана LRT» выявили нарушительницу, которая предъявила поддельное пенсионное удостоверение. Теперь за подделку документов ей грозит либо штраф в почти 5 млн тенге, либо уголовная ответственность.