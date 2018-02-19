Назначен председатель Комитета индустриального развития и промбезопасности МИР РК

С декабря 2016 года и по настоящее время работал заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

Приказом министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека на должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию назначен Батанов Алмас Султанулы, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.

Алмас Батанов родился в 1977 году в городе Алматы. В 2000 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Информационные системы в АПК». В 2004 году — Алматинский университет технологии и бизнеса по специальности «Стандартизация и сертификация». В 2010 году по программе «Болашак» получил степень магистра менеджмента информационных технологий в Университете Ноттингема (Великобритания).

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Алматинского филиала РГП «Метрология». В 2000–2009 годы работал на разных должностях в Казахстанском институте метрологии.

В 2011–2013 годы — главный эксперт Института экономических исследований; эксперт, консультант, референт Центра стратегических исследований и анализа Администрации Президента РК.

С 2013 по 2014 годы работал директором Департамента регионального мониторинга и оценки Министерства регионального развития РК. В 2014–2016 годы — советник Первого Заместителя Премьер-Министра РК.

В 2016 году занимал должность заместителя председателя Комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

С декабря 2016 года и по настоящее время работал заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

Фото: primeminister.kz