В Казахстане вдвое сократилось количество проживающих в детдомах — МОН РК

В Казахстане сокращается сеть детских домов, из года в год значительно уменьшается количество воспитанников в них. Это напрямую связано с долгосрочной государственной политикой, основанной на международной практике, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Согласно данным министерства образования и науки РК, в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам ребенка по недопущению роста количества детских домов и размещению в них детей в качестве крайней и временной меры, в Казахстане осуществлен ряд мер по профилактике социального сиротства и деинституционализации детских домов.

В соответствии с поручением Главы государства, приоритетными направлениями в сфере защиты прав детей-сирот является формирование правовых механизмов по расширению практики семейных форм устройства.

В результате за период с 2009-2017 гг. количество воспитанников детских домов сократилось на 60% — с 15 116 человек до 6 223. При этом сеть детдомов сократилась с 213 до 137, то есть на 35%. Из них 49 — работают по типу семьи.

С начала 2017 года созданы 22 приемные семьи, законодательно закреплены и материально стимулируются государством все 4 формы семейного устройства — усыновление, патронат, опека, приемная семья.

Переломным в развитии семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей стал 2017 год. Запущен Республиканский банк детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане, желающие принять детей в свою семью, получили возможность сами, без бюрократических проволочек, в кратчайшие сроки усыновить ребенка. Только с начала 2017 года через банк обрели свои семьи и усыновлены 394 ребенка, 2437 — переданы под опеку, 219 — на патронатное воспитание. В МОН РК уверены, что этот безусловно эффективный механизм в будущем позволит устроить в семьи практически всех детей, которые не могут по тем или иным причинам проживать с родителями и на тот срок, который необходим ребенку — как временно, так и на длительный срок — до совершеннолетия.

Еще один положительный момент: в прошлом году введен новый тип организации — центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его основное отличие от детского дома в том, что ребенок в любой ситуации может получить комплекс всесторонних социальных услуг. И основной упор в центре делается на сохранение ребенка в биологической семье, реабилитация семьи и только в случае, когда детей, не удастся возвратить родителям, будет вестись работа по подбору семьи для ребенка.

Сегодня есть возможность на базе крупных детских домов интернатного типа, приютов, которые находятся в отдаленных от областного центра населенных пунктах создать такие центры, тем самым давая ребенку право сохранить кровные узы, родственные связи, а также по достижению совершеннолетия успешно решить проблемы дальнейшего жизненного и трудового устройства, обеспечение жильем по месту проживания.

Немаловажную роль в процессе трансформации детских домов, развитии, семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, играют неправительственные организации и общественные объединения. С 2016 года в рамках совместных с МОН РК меморандумов с общественными фондами «Семейная Академия», «Жанұя», «Ана үйі» созданы Центры поддержки семей в городах Алматы и Астана, два из которых на базе детских домов.

Цели пилотного проекта — повышение качества услуг в сфере защиты прав детей, разработка программ по оказанию профессиональной психологической, социальной и юридической помощи семьям и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяющие на ранней стадии предупредить семейное неблагополучие.

В рамках пилотных проектов осуществляются услуги по психологическому, юридическому и социальному сопровождению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучение социальных педагогов, психологов интернатных учреждений новым формам и методам работы. Созданы школы приемных родителей по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Общественным движением «Ребенок должен жить в семье» третий год в городах Алматы, Астана, Карагандинской, Павлодарской областях успешно реализуется проект «Наставничество» с участием 130 детей по оказанию практической помощи в социализации и адаптации к труду выпускникам детских домов с привлечением наставников из числа волонтеров. С начала запуска проекта поступило 842 заявки. В Костанайской области одним из проектов неправительственной организации «Асыл бала» является открытие Клуба постинтернатной поддержки и развития для выпускников детских домов и интернатов.

Согласно внесенных в 2013 году поправок в действующее жилищное законодательство дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приобрели первоочередное, наравне с участниками Великой отечественной войны, право на получение жилища из государственного жилищного фонда. Это дало возможность только в 2014-2017 годах 4459 детям из указанной категории стать обладателями собственного жилья.