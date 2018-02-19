Минздрав объяснил причины повышения уровня заболеваемости гепатитом А

В каких регионах Казахстана на сегодня наблюдается повышение уровня заболеваемости вирусом гепатита А, рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщает «Казинформ».

«В Казахстане по итогам 2017 года зарегистрировано 583 случая заболевания вирусом гепатита А, что по сравнению с 2016 годом на 43,5% выше. Заболеваниям вирусом гепатита А характерен циклический эпидемиологический процесс, то есть раз в 5-6 лет наблюдается его активизация. Такое же повышение наблюдалось в 2000, 2004, 2007 годах. А очередное повышение уровня заболевания населения началось в 2016 году», - информирует пресс-служба ведомства.

Еще одной причиной повышения уровня заболеваемости, как отмечают в Минздраве, может быть рост числа невакцинированного населения.

«На сегодня повышенный уровень заболеваемости этим вирусом наблюдается в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, а также городах Астана и Алматы. В целом же по республике наблюдается понижения уровня заболеваемости. Если в 2000 году было зарегистрировано 23 256 случаев заболевания, то в 2017 году 583, то есть наблюдается сокращение в 47 раз», - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, в Минздраве отмечают, что на сегодня в республике проводится вакцинация населения за счет местных бюджетов, в том числе плановая вакцинация детей в возрасте 2-х лет, а также согласно эпидемиологической ситуации. На 2018 год также были выделены средства на эти цели, проводиться процесс закупки необходимого объема вакцин.