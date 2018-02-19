В МВД ответили на обеспокоенность казахстанцев возможным всплеском мошенничества

Казахстанцы выразили обеспокоенность потенциальным всплеском мошенничества в связи с нововведениями в Уголовно-процессуальный кодекс РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, адвокат Ерлан Газымжанов высказался по изменениям в часть 1 статьи 179, согласно которым отменяется регистрация заявлений о нарушении на основе письменных документов, которые не были признаны судом незаконными. «Поздравляю мошенников (...) Около 90% мошенников при совершении своих преступлений получают деньги от потерпевшего путем заключения договора займа или написания расписки. Теперь полиция не будет регистрировать указанные выше заявления о мошенничестве, отправляя всех в гражданский суд. Где потерпевшему почти невозможно доказать недействительность договора займа или расписки письменными доказательствами, потому как в гражданском судопроизводстве недействительность сделки можно доказывать лишь письменными доказательствами», - написал он в социальной сети Facebook.

В ответе на запрос Казинформа в Министерстве внутренних дел заверили, что утверждение адвоката неверно. И законодательная новелла имеет лишь позитивное значение в части дополнительных мер по защите прав граждан и не предполагает отказ государства от уголовного преследования за совершение уголовно-наказуемых действий. Действующие нормы устанавливают порядок отношений, возникающих в связи с совершением уголовных правонарушений. В МВД уверяют, что любое нарушение законодательства повлечёт установленную законом ответственность.

Вместе с тем в МВД дали пояснения дополнениям, которые предусматривают исключение возможности регистрации заявления, сообщения или рапорта, в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, существенном вреде либо незаконном доходе, подтверждённые актами проверок, ревизий, аудита и другими, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения, либо о нарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными.

Это требование не распространяется на случаи подачи коллективных, многочисленных заявлений о недобросовестном исполнении договорных обязательств, сам факт которых указывает на повышенную общественную опасность события. Кроме того, вероятность раскрытия дел зависит от множества факторов, не связанных с законодательством. Это наличие очевидцев и свидетелей, следов правонарушения, механизма совершения правонарушения и иных обстоятельств, складывающихся в каждом конкретном случае и подлежащих выявлению, закреплению, оценке и использованию.

«Современное нормативное, методическое и техническое обеспечение органов уголовного преследования обеспечивает необходимые условия для быстрого и качественного раскрытия и расследования уголовных правонарушений, а также справедливого судебного разбирательства», - заключили в МВД.

Фото: TheDifference.ru