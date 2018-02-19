Производство знаменитой «Челкарской» минводы возобновили в Актюбинской области

В Шалкарском районе Актюбинской области возобновили производство некогда знаменитой «Челкарской» минеральной воды. С работой предприятия ознакомился глава региона Бердыбек Сапарбаев передает информационный центр «Актобе акпарат».

Как известно, большие запасы уникальной минеральной азотно-кремнистой воды были обнаружены в Челкарском районе в конце 50-х годов 20 века. В 1961 году в городе запустили небольшой цех по розливу минеральной воды, а в 1979 году его реконструировали и построили новый завод с мощной производственной базой. Состав лечебно-столовой минеральной воды «Челкарская» был действительно уникальным: её продавали в аптеках по всему Советскому союзу.

Цех минеральной воды «Шалкар суы», который простаивал с 1991 года, пока за его восстановление не взялся местный предприниматель. Стоит отметить, необходимость запуска простаивающих предприятий отмечалась Главой государства в ходе расширенного заседания Правительства.

С 2017 года в возрождение производства инвестировано 780 миллионов тенге. Как сообщила директор предприятия Раушан Конакбаева, в обновленном цехе установят современное европейское оборудование, которое позволит выпускать более 1,5 миллиона литров минеральной воды и других напитков в месяц. Со стартом производства постоянные рабочие места получат 40 человек.

«Пока работаем в тестовом режиме. Полностью запустить производство планируем уже к середине марта», - пообещала Раушан Конакбаева.

Аким области, ознакомившись с производственной линией, пожелал трудовому коллективу успехов в дальнейшей деятельности.