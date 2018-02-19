Казахстан обменялся бланками на автоперевозки с 41 государством

В 2017 году Комитетом транспорта МИР РК произведен обмен 150 тысячами бланков разрешений на осуществление международных автоперевозок с 42 странами. Из них 122 тысячи бланков - универсальные разрешения, остальные 28 тысяч - разрешения на перевозки грузов в/из третьих стран, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение МИР РК.

Казахстанским перевозчикам выдано более 109 тысяч иностранных бланков разрешений (в 2016 году 97 тысяч), 93% из них были использованы.

По состоянию на 19 февраля 2018 года комитет обменялся с 41 государством почти 126 тысячами бланков, в том числе 103 тысячами универсальных разрешений и почти 23 тысячами разрешений на перевозки грузов в/из третьих стран.

Они в свою очередь распределены по территориальным инспекциям транспортного контроля. Для получения бланков перевозчикам необходимо подать заявку через портал электронного правительства egov.kz.

Напомним, в Казахстане в 2017 году объем перевозок грузов между Казахстаном и другими странами составил 8,8 млн тонн, общий объем транзита автотранспортом сложился на уровне 2,1 млн тонн.

Фото: tekizyol.com